Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile telefonda görüştü.
Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel