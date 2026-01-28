Hakan Fidan: "İran'a Saldırmak, Savaşı Yeniden Başlatmak Yanlış"

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " İran'a saldırmak yanlış. Savaşı yeniden başlatmak yanlış. İran nükleer dosya üzerinde yeniden müzakereye hazır. Amerikan dostlarımıza tavsiyem her zaman İranlılarla dosyaları tek tek kapatmaları olmuştur. Nükleer meseleyle başlayın ve onu kapatın. Sonra diğerlerini" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, İran'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, "İran'a saldırmak yanlış. Savaşı yeniden başlatmak yanlış. İran nükleer dosya üzerinde yeniden müzakereye hazır. Amerikan dostlarımıza tavsiyem her zaman İranlılarla dosyaları tek tek kapatmaları olmuştur. Nükleer meseleyle başlayın ve onu kapatın. Sonra diğerlerini. Eğer bunları bir paket olarak sunarsanız, İranlı dostlarımızın bunu hazmetmesi ve bu süreci yürütmesi çok zor olur. Bu onlar için aşağılayıcı görünebilir. Yalnızca kendilerine değil, liderliğine de açıklamak çok zor olacaktır. Dolayısıyla, durumu daha kabul edilebilir hale getirebilirsek, bunun yardımcı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"İran mükemmel bir yere konumlanabilir"

Fidan, "Bazı analistler, ABD'nin esas olarak güçlü merkezi devletlerle çalışırken, devlet dışı aktörleri kenara ittiği yeni bir bölgesel düzenin ortaya çıktığını savunuyor. Peki, İran bu tabloda nerede konumlanır ya da konumlanmalıdır?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"İran aslında mükemmel bir yere konumlanabilir. Mevcut statükodan bahsetmiyorum, İran'ın potansiyel yetenek ve kapasiteden bahsediyorum. İki ay önce İran'dayken, İranlı dostlarımla çok açık konuştum. Çünkü bölgede güven oluşturmaları gerekiyor. Bölge ülkelerinin onlara nasıl yaklaştıklarına dikkat etmeleri gerekiyor, çünkü onlar hiçbir yere gitmiyor, biz de hiçbir yere gitmiyoruz. Bu önemli, çünkü ideolojilerimiz, rejimlerimiz, mezheplerimiz ve ulus devlet sistemi içindeki diğer her şey ne olursa olsun, bölgemizde nasıl iş birliği yapacağımızı ve nasıl birlikte çalışacağımızı bilmeliyiz."