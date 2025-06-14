Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Azerbaycan ve Mısır ile Telefon Görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı ve bölgesel konuları ele aldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ve Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile telefonda görüştü.
Görüşmelerde, İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırı ve diğer bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel