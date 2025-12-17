Haberler

Bakan Fidan, İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Fletcher'i Kabul Etti

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Tom Fletcher ile bir araya gelerek insani yardım konularını görüştü.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İnsani İşlerden Sorumlu Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher'i Bakanlık'ta kabul etti.

