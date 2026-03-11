Haberler

Hakan Fidan, Avusturyalı Mevkidaşı Meinl-Reisinger ile Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Meinl-Reisinger, Türkiye'yi hedef alan füzeler konusunda Avusturya'nın desteğini açıkladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yansımaları değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, ülkemizi hedef alan füzeler konusunda Avusturya'nın desteğini ifade etti.

Kaynak: ANKA
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Meloni'den savaşın başından beri en sert mesaj

Savaşın başından beri en sert mesaj
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun

İran, piyasaları yıkacak felaketi duyurdu: Buna hazır olun
TürkAkım ve Mavi Akım'a iki haftada 12 saldırı

Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor! Son iki haftada 12 saldırı