Hakan Fidan, Avusturyalı Mevkidaşı Meinl-Reisinger ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. Meinl-Reisinger, Türkiye'yi hedef alan füzeler konusunda Avusturya'nın desteğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yansımaları değerlendirildi. Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger, ülkemizi hedef alan füzeler konusunda Avusturya'nın desteğini ifade etti.
Kaynak: ANKA