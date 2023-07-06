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Dışişleri Bakanı Fidan: 'Terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren eylemlere izin veren bir ülkenin terörle mücadeleye nasıl katkı getireceği tartışmaya...

Dışişleri Bakanı Fidan: "Terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren eylemlere izin veren bir ülkenin terörle mücadeleye nasıl katkı getireceği tartışmaya...

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Dışişleri Bakanı Fidan: "Terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren eylemlere izin veren bir ülkenin terörle mücadeleye nasıl katkı getireceği tartışmaya açık hale geliyor.

Dışişleri Bakanı Fidan: "Terör örgütlerinin ekmeğine yağ süren eylemlere izin veren bir ülkenin terörle mücadeleye nasıl katkı getireceği tartışmaya açık hale geliyor."

Kaynak: AA / Nazlı Yüzbaşıoğlu - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler

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