Bakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı bin Ferhan ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel konuları değerlendirdi.
Kaynak: AA / Can Efesoy - Güncel