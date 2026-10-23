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Dışişleri Bakanı Fidan: "(Karadeniz ve Rusya-Ukrayna Savaşı) ya savaş dursun; durmuyorsa enerji ve tahıl konusunda bir istisna getirilsin taraflarca"

Kaynak: AA