Dışişleri Bakanı Fidan: "(Karadeniz ve Rusya-Ukrayna Savaşı) Ya savaş dursun; durmuyorsa enerji ve tahıl konusunda bir istisna getirilsin taraflarca"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Fidan: "(Karadeniz ve Rusya-Ukrayna Savaşı) Ya savaş dursun; durmuyorsa enerji ve tahıl konusunda bir istisna getirilsin taraflarca"
Dışişleri Bakanı Fidan: "(Karadeniz ve Rusya-Ukrayna Savaşı) ya savaş dursun; durmuyorsa enerji ve tahıl konusunda bir istisna getirilsin taraflarca"
Kaynak: AA