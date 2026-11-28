Dışişleri Bakanı Fidan, İstanbul'da Filistin'e Destek Platformu çalıştayında konuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen STK çalıştayında katılımcılara hitap etti. Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın çalıştayda katılımcılara hitap ettiği kaydedildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) çalıştayında hitapta bulundu.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın İstanbul'da Filistin'e Destek Platformu tarafından düzenlenen STK çalıştayında katılımcılara hitap ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA