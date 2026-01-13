Hakan Fidan ile Abbas Erakçi Telefon Görüşmesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İran'daki güncel gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi. İki bakan arasındaki bu telefon görüşmesi, Türkiye'nin İran ile olan ilişkilerini ve bölgedeki durumu yakından takip ettiğini gösteriyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Erakçi'nin telefon görüşmesinde, İran'daki son gelişmeler ele alındı.
Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel