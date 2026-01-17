Bakan Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ve Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı
Bakan Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gergin konular üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmelerde, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler ve gerginliğe neden olan meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç - Güncel