Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Güvenlik Konferansları Kapsamında Mgk Genel Sekreterliği'ni Ziyaret Etti

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da gerçekleştirilen Milli Güvenlik Konferansları kapsamında Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği'ni ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, MGK Genel Sekreterliği ev sahipliğinde düzenlenen Milli Güvenlik Konferansları çerçevesinde gerçekleştirilen programa katılarak bir konuşma yaptı.

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde, Fidan'ın MGK Genel Sekreteri ve yetkililer tarafından karşılandığı, daha sonra konferans salonunda katılımcılara hitap ettiği görüldü. Konferansın içeriği ve Fidan'ın konuşmasında ele aldığı başlıklara ilişkin ise ayrıntı paylaşılmadı.

Kaynak: ANKA