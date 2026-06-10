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Bakan Fidan, Sofya'ya yaptığı ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulundu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek Başmüftülük yönetimiyle toplantı yaptı ve mezuniyet töreninde konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya yaptığı ziyaret kapsamında çeşitli temaslarda bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Sofya'da temasları kapsamında, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nü ziyaret ederek Başmüftülük üst yönetimi ve Bölge Müftüleri ile toplantı gerçekleştirdi, Sofya Yüksek İslam Enstitüsü ve Sofya İlahiyat Lisesi'nin müşterek binasını gezerek incelemelerde bulundu ve Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreninde hitapta bulundu.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
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