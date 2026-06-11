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Dışişleri Bakanı Fidan, Bugün Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yotova Tarafından Kabul Edildi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova tarafından kabul edildi.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında bugün Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sofya ziyareti kapsamında bugün, Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova tarafından kabul edildi.

Kaynak: ANKA
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