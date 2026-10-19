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Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Belçika Başbakan Yardımcısı Prévot ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de Belçika Başbakan Yardımcısı Prévot ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel temasları kapsamında Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prévot ile bir araya geldi. Görüşme, Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında bildirildi.

(BRÜKSEL) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'de Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prévot ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Hakan Fidan'ın Brüksel temasları kapsamında, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri, Avrupa İşleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Maxime Prévot ile görüştüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA
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