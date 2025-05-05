Dışişleri Bakanı Fidan BAE'de Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde resmi ziyaret gerçekleştirdi ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.
- Dışişleri Bakanı Fidan BAE'de
Dışişleri Bakanı Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından kabul edildi
ABU DABİ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne geldi. Bakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından kabul edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel