Dışişleri Bakanı Fidan, 2025 Yılında, 89 Ülkenin Dışişleri Bakanı ile Toplam 240 Görüşme Yaptı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 yılında 22'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten olmak üzere 50 farklı ülkeye toplam 73 yurt dışı ziyaretinde bulundu. Fidan bu yıl, yurt içinde ve yurt dışında 89 farklı ülkenin Dışişleri Bakanı ile 240 ikili görüşme yaptı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Aralık itibarıyla 2025 yılında 22'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a refakaten olmak üzere, 50 farklı ülkeye toplam 73 yurt dışı ziyareti gerçekleştirdi. 10'u Erdoğan'a refakaten olmak üzere, yurt dışında toplam 31 çok taraflı toplantıya katılan Fidan, 23 farklı ülkenin Dışişleri Bakanı'nı ikili ziyaretler kapsamında Türkiye'de ağırladı.

89 farklı ülkenin Dışişleri Bakanı ile 240 ikili görüşme

Bakan Fidan bu yıl Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında 49, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı kapsamında 7, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı kapsamında 26, İslam İşbirliği Teşkilatı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında 39, Balkan Barış Platformu kapsamında 4 ve Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı kapsamında 4 ülkeden Dışişleri Bakanları'nı konuk etti. Fidan, 2025 yılında yurt içinde ve yurt dışında 89 farklı ülkenin Dışişleri Bakanı ile 240 ikili görüşme yaptı.