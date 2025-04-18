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Dışişleri Bakan Yardımcısı Yılmaz, Erbil'de Irak Türkmen Cephesini ziyaret etti

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak'taki temasları kapsamında Erbil'de Irak Türkmen Cephesini (ITC) ziyaret etti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak'taki temasları kapsamında Erbil'de Irak Türkmen Cephesini (ITC) ziyaret etti.

Yılmaz'ın ITC Erbil İl Başkanlığına ziyaretine, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf ve ITC yetkilileri katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Irak'a yaptığı ziyaret çerçevesinde imzalanan anlaşmaların takibi amacıyla gerçekleştirilen toplantı için Irak'ta bulunduklarını ve bu çerçevede Erbil'i de ziyaret ettiklerini söyledi.

"Erbil ziyaretimiz çerçevesinde sağ olsunlar Türkmen Cephemiz bizi ağırladı. Türkmen Cephesi'nin sorunlarını konuştuk." diyen Yılmaz, Türkmenlerin sorunlarını çok yakından takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mümkün olduğu kadar burada barış içinde, huzur içinde ve güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Türkmen Cephesi'nde yaşanan bir değişim var. Yeni bir enerji var, farklı politik, siyasi açılımlar var. Bu açılımları da hem destekliyoruz hem de Türkmen Cephesi için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah önümüzdeki seçimlerde de öncekinden daha iyi bir performansla ortaya çıkacaklarını ve Türkmenleri burada mümkün olduğu kadar iyi temsil edeceğine inanıyoruz."

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Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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