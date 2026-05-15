Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya, Belçika Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Stevens ile görüştü
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Belçika Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Birgit Stevens ile bir araya geldi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Kulaklıkaya'nın, Belçika Dışişleri Bakanlığı İkili İlişkiler Genel Müdürü Stevens ile görüştüğü belirtildi.
Kaynak: AA / Büşranur Keskinkılıç