Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Ahmet Mete'nin kabrini ziyaret etti Kabir ziyaretinden detaylar Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Mete'nin ailesini ziyareti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin İskeçe'deki kabrini ziyaret etti. Kabir ziyaretinden detaylar Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın Mete'nin ailesini ziyareti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin İskeçe'deki kabrini ziyaret etti. Kıran daha sonra Mete'nin ailesiyle bir araya geldi. AA / Ayhan Mehmet - Güncel Yavuz Selim Kıran Güncel Haberler

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