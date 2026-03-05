Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Bizakis'i kabul etti

Güncelleme:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i Ankara'da kabul etti.

Bakanlığın, Nsosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Özel, Büyükelçi Bizakis ile nezaket ziyareti çerçevesinde Ankara'da görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Çeliker
