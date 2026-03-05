Dışişleri Bakan Yardımcısı Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Bizakis'i kabul etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis'i Ankara'da kabul etti.

Bakanlığın, Nsosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Özel, Büyükelçi Bizakis ile nezaket ziyareti çerçevesinde Ankara'da görüştü.

Görüşmede, ikili ilişkiler, işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.