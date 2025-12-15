Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Riyad'da diplomatik temaslarda bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da farklı ülkelerden birçok yetkiliyle ayrı ayrı görüştü.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Gümrükçü, Suudi Arabistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı (UNAOC) 11. Küresel Forumu kapsamında temaslarda bulundu.

Gümrükçü, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanlığında Uluslararası İşbirliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Eva Granados Galiano, Özbekistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muzaffar Madrakhimov ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Waleed El Khereiji ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Bangladeş geçici hükümeti Dışişleri Danışmanı Touhid Hossain, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic, Yemen Dışişleri ve Yurtdışındaki Yemenliler Bakanı Şai Muhsin Zindani ile de görüştü.