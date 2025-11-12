Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, Peru'da Diplomatik Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Peru ziyareti kapsamında temaslarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre Gümrükçü, Peru'nun başkenti Lima'da, Peru Dışişleri Bakan Yardımcısı Felix Denegri ve And Topluluğu Genel Sekreteri Gonzalo Gutierrez ile ayrı ayrı görüştü.

Gümrükçü'nün Peru Dışişleri Bakan Yardımcısı Denegri ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıl dönümüne atıfla ikili işbirliğini daha da ilerletme imkanları ve bölgesel konular ele alındı.

Büyükelçi Gümrükçü ziyaret vesilesiyle ayrıca Dışişleri Bakanlığının Diplomasi Akademisi tarafından düzenlenen eğitim programına katılan Perulu diplomatlara sertifikalarını takdim etti.

Gümrükçü, Lima ziyareti kapsamında And Topluluğu Genel Sekreteri Gutierrez'le de bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye'nin gözlemci üyesi olduğu Toplulukla ilave işbirliği imkanları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.