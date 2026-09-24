Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, BM 81. Genel Kurulu'nda Gherman ve Ajoy ile görüştü

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(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında BM Genel Sekreter Yardımcısı Muavini ve Terörle Mücadele Komitesi İcra Direktörü Natalia Gherman ile Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Genel Sekreteri Lina Ajoy ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında BM Genel Sekreter Yardımcısı Muavini ve Terörle Mücadele Komitesi İcra Direktörü Natalia Gherman ve Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Genel Sekreteri Büyükelçi Lina Ajoy ile görüştü" denildi.

Kaynak: ANKA