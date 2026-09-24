Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, BM 81. Genel Kurulu'nda Gherman ve Ajoy ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, BM 81. Genel Kurulu'nda Gherman ve Ajoy ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, BM 81. Genel Kurulu marjında BM ve SICA yetkilileriyle görüştü. Görüşmeler, BM Genel Sekreter Yardımcısı Muavini Natalia Gherman ve SICA Genel Sekreteri Lina Ajoy ile yapıldı; Bakanlık sosyal medyadan duyurdu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu marjında BM Genel Sekreter Yardımcısı Muavini ve Terörle Mücadele Komitesi İcra Direktörü Natalia Gherman ile Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Genel Sekreteri Lina Ajoy ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında BM Genel Sekreter Yardımcısı Muavini ve Terörle Mücadele Komitesi İcra Direktörü Natalia Gherman ve Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) Genel Sekreteri Büyükelçi Lina Ajoy ile görüştü" denildi.

Kaynak: ANKA
Mansur Yavaş'ın istifası sonrası ABB Meclisi 1. Başkan Vekili Ertan Işık da istifa etti

1. Başkan Vekili de istifa etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da başkanlık yarışı erkenden başladı! 5 isim gündemde

G.Saray'da seçim yarışı erkenden başladı! Özbek'in koltuğuna 5 talip
Oyuncu Sedat Savtak, Kozinoğlu dosyasında ifade verdi! Herkes onu 'Kazım Kaşifoğlu' karakteriyle tanıyor

Soruşturmanın kritik ismi ifade verdi! İşte ilk sözleri
Maymun saldırısına uğrayan 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Bunu hiç beklemiyordu! 91 yaşındaki kadının korkunç sonu kamerada
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan BM kürsüsünde: Nükleer teknolojimizin sınırlanmasına izin vermeyeceğiz

Pezeşkiyan'dan BM kürsüsünde nükleer resti: İzin vermeyeceğiz
‘Kazı Kazan’ İzmir’de bir talihliye 20 milyon TL kazandırdı

Gerçek rakamı öğrenince mutluluktan havaya uçtu
Mansur Yavaş CHP'den istifasının gerekçesini açıkladı: Artık 1 dakika duramayacağıma karar verdim

CHP'nin tek bir açıklamasından sonra istifaya karar vermiş
Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Bakan Gürlek'ten merak edilen soruya yanıt

Bakan Gürlek'ten fon mağduru vatandaşları rahatlatan sözler