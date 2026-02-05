Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, Rusya lideri Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının Nsosyal hesabından yapılan paylaşımda, Ekinci'nin Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov ile görüştüğü belirtildi.

