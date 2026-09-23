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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, BM Genel Kurulu marjında COP31 toplantısına katıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, BM Genel Kurulu marjında COP31 toplantısına katıldı
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen 'Road to COP31' yuvarlak masa toplantısına katıldı. Bakanlık, Ekinci'nin Atlantik Konseyi etkinliğine katıldığını sosyal medyadan duyurdu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta düzenlenen "Road to Cop31" yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Ekinci'nin toplantıya katıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Bakanlığın paylaşımında, "Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, BM 81. Genel Kurulu marjında New York'ta Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen 'Road to COP31' yuvarlak masa etkinliğine katıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
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