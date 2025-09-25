Dışişleri Bakan Yardımcıları New York'ta Diplomatik Temaslarda Bulundu

Dışişleri bakan yardımcıları Nuh Yılmaz ve Zeki Levent Gümrükçü, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu kapsamında ABD'nin New York kentinde diplomatik temaslarda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre, Yılmaz ve Gümrükçü, BM 80. Genel Kurulu marjında New York'ta toplantılara katıldı.

Yılmaz, Katar'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi ile bir araya gelerek, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile görüşen Yılmaz, görüşmede Türkiye'nin UNRWA'ya yönelik güçlü desteğini teyit etti.

Yılmaz, İki Devletli Çözümün Uygulanması İçin Küresel İttifak Bakanlar Toplantısı'na da katılarak, Gazze'de devam eden soykırımın sona erdirilmesi için kalıcı ateşkesin ve insani yardımların kesintisiz akışının acilen sağlanmasının önemini vurguladı. İki devletli çözümün hayata geçirilmesine yönelik geri dönülmez adımlar atılması gerektiğini belirten Yılmaz, İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları ifşa etmenin tüm uluslararası toplumun ortak görevi olduğunu kaydetti.

Gümrükçü de Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na iştirak etti.