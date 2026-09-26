Dışişleri bakan yardımcıları BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta temas yaptı

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Dışişleri bakan yardımcıları Büyükelçi Levent Gümrükçü ve Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen uluslararası ve bölgesel toplantılara katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımlara göre Gümrükçü ve Kulaklıkaya, New York'ta temaslarda bulundu.

Belize Dışişleri İcra Kurulu Başkanı Büyükelçi Oscar Arnold ve Ekvator Dışişleri Bakan Yardımcısı Alejandro Davalos ile görüşen Gümrükçü, "Ulusal Sahiplenmenin Hayata Geçirilmesi" temasıyla düzenlenen "Barışı İnşa Komisyonu Bakanlar Toplantısı" ile "BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC) Haiti Ad Hoc Danışma Grubu Bakanlar Toplantısı"na katılarak birer konuşma yaptı.

Kulaklıkaya ise BM 81. Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen "Uluslararası Hukukun Savunulması Konulu Lahey Grubu Yüksek Düzeyli Olağanüstü Toplantısı"na katılarak hitapta bulundu.

Ayrıca Kulaklıkaya, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Kudüs Konulu Bakanlar Toplantısı'na da eşbaşkanlık yaptı.

Kaynak: AA