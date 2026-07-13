Haberler

"Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da" filmi 21 Ağustos'ta Türkiye'de vizyona girecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ahmet Küçükkayalı'nın yönettiği film, 1980'lerde Zonguldak'tan Almanya'ya göç eden bir gencin hikayesini anlatıyor. 21 Ağustos'ta vizyona girecek yapım, mizah, aksiyon ve dramı bir arada sunuyor.

Yönetmen ve senarist Ahmet Küçükkayalı'nın imzasını taşıyan, Kültür ve Turizm Bakanlığının Proje Geliştirme ve Yapım Desteğiyle hayata geçirilen "Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da" filmi, 21 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yapım tarafından yapılan açıklamaya göre film, Türkiye'deki vizyon tarihinin ardından Avrupa'da da gösterime girecek.

Mert Kılıç, Bengisu Baykal, Ahmed Saka ve Nevin Alp'in başrollerini paylaştığı yapımda, Hilmi Özçelik, Mehmet Usta ve Abdül Süsler de rol alıyor.

Zonguldak'tan Almanya'ya 1980'li yıllarda yaşanan bir göç hikayesini konu alan film, aidiyet arayışı, gelecek kaygısı ve daha iyi bir yaşam umuduyla verilen mücadeleyi merkezine taşıyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Ulaş Zeybek üstlenirken, müziklerini ise Mustafa Yazıcıoğlu hazırladı.

Çekimleri Zonguldak'ın Devrek ilçesi ile İstanbul, Almanya ve Karadağ'da gerçekleştirilen yapımda, dönemin atmosferini yansıtmak amacıyla doğal ışık ve gerçek mekanlar kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen filmin aynı zamanda yapımcısı Ahmet Küçükkayalı, uzun hazırlık sürecinin ardından tamamlanan filmin mizah, aksiyon ve dramı bir arada barındırdığını belirtti.

Filmin, Almanya'ya işçi olarak giden Türklerin yaşam mücadelesini anlattığını ifade eden Küçükkayalı, "Uluslararası potansiyele sahip, evrensel bir hikaye anlatıyoruz. Almanya ve Avrupa'da yaşayan Türklerin yanı sıra Türkiye'deki yakınlarının da filme ilgi göstereceğine ve önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Küçükkayalı, ERA Kreatif Film, Karadağ merkezli ERA Creative Group DOO ve Almanya'daki Eigengrau Pictures GmbH ortak yapımı olarak hayata geçirilen filmin, festival yolculuğu ve dijital platform gösterimleri de düşünülerek planlandığını kaydetti.

Film, 1983'te ekonomik sıkıntıların gölgesindeki Zonguldak'ta yaşayan ve Almanya'ya giderek hayatını değiştirmeyi hayal eden 20 yaşındaki Rıfat'ın hikayesini anlatıyor.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki madenlerde "Gastarbeiter" (misafir işçi) olarak çalışmaya başlayan Rıfat, ağır çalışma koşulları, kültürel yabancılık ve yaşadığı trajik olayların ardından hayalleriyle gerçekler arasında zorlu seçimler yapmak zorunda kalıyor.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ara karar! 2 sanığın tutukluluk hali devam edecek

Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar! Sanık sinir krizi geçirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüste mide bulandıran görüntü! Polis hemen harekete geçti

Otobüste mide bulandıran görüntü
ABD'li şirket açıkladı! Diyarbakır'da Türkiye'nin kaderini değiştirecek petrol potansiyeli

ABD'li şirketin gözü o ilimizde! Türkiye'nin kaderi değişebilir
Baba ve iki kızı denizde dehşeti yaşadı! Ölümle böyle burun buruna geldiler

Baba ve kızları denizde dehşeti yaşadı!
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor

Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası herkes bu listeyi konuşuyor
Savaşta bir ilk! ABD İran'a karşı yeni silahını sahaya sürdü

Savaşta bir ilk! Sahaya sürülen yeni silah tüm dengeleri değiştirecek
Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

Depremzedeler için alınan evleri bakın ne yapmışlar?
Ece Erken'in havuz keyfi kabusa döndü! Yaşadığı panik kamerada

Havuz keyfi kabusa döndü! Ece Erken'in panik anları kamerada