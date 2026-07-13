"Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da" filmi 21 Ağustos'ta Türkiye'de vizyona girecek

Yönetmen ve senarist Ahmet Küçükkayalı'nın imzasını taşıyan, Kültür ve Turizm Bakanlığının Proje Geliştirme ve Yapım Desteğiyle hayata geçirilen "Dışarıdakiler: Bir Zamanlar Almanya'da" filmi, 21 Ağustos'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yapım tarafından yapılan açıklamaya göre film, Türkiye'deki vizyon tarihinin ardından Avrupa'da da gösterime girecek.

Mert Kılıç, Bengisu Baykal, Ahmed Saka ve Nevin Alp'in başrollerini paylaştığı yapımda, Hilmi Özçelik, Mehmet Usta ve Abdül Süsler de rol alıyor.

Zonguldak'tan Almanya'ya 1980'li yıllarda yaşanan bir göç hikayesini konu alan film, aidiyet arayışı, gelecek kaygısı ve daha iyi bir yaşam umuduyla verilen mücadeleyi merkezine taşıyor.

Filmin görüntü yönetmenliğini Ulaş Zeybek üstlenirken, müziklerini ise Mustafa Yazıcıoğlu hazırladı.

Çekimleri Zonguldak'ın Devrek ilçesi ile İstanbul, Almanya ve Karadağ'da gerçekleştirilen yapımda, dönemin atmosferini yansıtmak amacıyla doğal ışık ve gerçek mekanlar kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen filmin aynı zamanda yapımcısı Ahmet Küçükkayalı, uzun hazırlık sürecinin ardından tamamlanan filmin mizah, aksiyon ve dramı bir arada barındırdığını belirtti.

Filmin, Almanya'ya işçi olarak giden Türklerin yaşam mücadelesini anlattığını ifade eden Küçükkayalı, "Uluslararası potansiyele sahip, evrensel bir hikaye anlatıyoruz. Almanya ve Avrupa'da yaşayan Türklerin yanı sıra Türkiye'deki yakınlarının da filme ilgi göstereceğine ve önemli bir boşluğu dolduracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Küçükkayalı, ERA Kreatif Film, Karadağ merkezli ERA Creative Group DOO ve Almanya'daki Eigengrau Pictures GmbH ortak yapımı olarak hayata geçirilen filmin, festival yolculuğu ve dijital platform gösterimleri de düşünülerek planlandığını kaydetti.

Film, 1983'te ekonomik sıkıntıların gölgesindeki Zonguldak'ta yaşayan ve Almanya'ya giderek hayatını değiştirmeyi hayal eden 20 yaşındaki Rıfat'ın hikayesini anlatıyor.

Almanya'nın Gelsenkirchen kentindeki madenlerde "Gastarbeiter" (misafir işçi) olarak çalışmaya başlayan Rıfat, ağır çalışma koşulları, kültürel yabancılık ve yaşadığı trajik olayların ardından hayalleriyle gerçekler arasında zorlu seçimler yapmak zorunda kalıyor.