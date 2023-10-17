Direksiyon başında kalp krizi geçiren minibüs sürücüsü yaşamını yitirdi
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KOCAELİ'de seyir sırada direksiyon başında kalp krizi geçirip, hastaneye kaldırılan yolcu minibüsü sürücüsü Ali İncik (63), hayatını kaybetti.
Olay, saat 10.30 sıralarında Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Altın Evler mevkisinde meydana geldi. Şehir içi yolcu minibüsünün sürücüsü Ali İncik, duraktan yolcu aldıktan sonra direksiyon başında fenalaştı. İzmit yönüne doğru giden minibüs, bir taksiye çarparak durdu. Kazada yaralanan olmazken, kalp krizi geçirdiği anlaşılan İncik, Körfez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası İncik, burada kurtarılamadı. Soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel