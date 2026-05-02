Dinozorların Kralı Özel Sergisi, Beijing'de Kapılarını Ziyaretçilere Açtı

BEİJİNG, 2 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Doğa Tarihi Müzesi'nde düzenlenen Dinozorların Kralı Özel Sergisi, 28 Nisan 2026.

Almanya'dan getirilen iki gerçek Tyrannosaurus rex (T-rex) iskeletinin, Çin'e özgü vahşi tiranozorid türleriyle ilk kez bir araya getirildiği "Dinozorların Kralı Özel Sergisi", Beijing'deki Çin Doğa Tarihi Müzesi'nde kapılarını açtı. Büyük ilgi gören sergi 11 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek. (Fotoğraf: Luo Xin/Xinhua)

