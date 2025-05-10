Dini Nikahlı Çift Yakalandı
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, birçok suç kaydı ve yakalama kararı bulunan dini nikahlı çift, emniyet güçleri tarafından yakalandı. İşlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde, haklarında yakalama kararı bulunan dini nikahlı çift yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda, 22 suç kaydı ve hırsızlık suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. ile dini nikahla birlikte yaşadığı, hakkında dolandırıcılık suçundan yakalama kararı ve 4 suç kaydı bulunan D.S. yakalandı.
Polis merkezine götürülen çiftin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Cahit Emrali - Güncel