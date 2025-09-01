Dinamit Yüklü Kamyonetin Devrilmesi Sonrası Patlama: 10 Yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen dinamit yüklü kamyonetin patlatılması sırasında 2'si jandarma, 1'i polis toplam 10 kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.
Aydın'ın Çine ilçesinde devrilen kamyonetteki dinamitlerin kontrollü patlatılması sırasında 2'si jandarma, 1'i polis 10 kişi yaralandı.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Efeler ilçesindeki yangın bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Çine ilçesi Bağlarbaşı mevkisinde dinamit yüklü bir kamyonetin devrildiğini söyledi.
Canbolat, bölgeye giden jandarma ve emniyet ekiplerinin yola savrulan dinamitleri kontrollü patlatması esnasında 2'si jandarma, 1'i polis 10 kişinin yaralandığını bildirdi.
Vali Canbolat, hastaneye götürülen yaralıların durumunun iyi olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel