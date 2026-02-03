Haberler

TDV'nin "Din ve Psikoloji Atölyesi" için başvurular başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı, lisansüstü öğrencilere yönelik Din ve Psikoloji Atölyesi'ni başlattı. Atölye, disiplinler arası bir yaklaşım sunarak farklı alanlardan araştırmacıları bir araya getirecek. Programda, insanın dijital çağda anlam arayışı, maneviyat, bibliyoterapi gibi konular ele alınacak. Eğitim desteği ve sertifika verilecek.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığının (İLKSAY), lisansüstü öğrencilerine yönelik "Din ve Psikoloji Atölyesi"ne başvuru süreci başladı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, İLKSAY tarafından, Akademi Destekleme Programı kapsamında düzenlenen Din ve Psikoloji Atölyesine başvurular alınmaya başlandı.

Disiplinler arası bir perspektif kazandırmayı amaçlayan atölye, farklı alanlardan araştırmacıları ortak bir akademik zeminde buluşturmayı ve bilimsel yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Atölye kapsamında dijital çağda insanın anlam arayışı, mitoloji ve psikoloji ilişkisi, tükenmişlikle başa çıkmada maneviyat, bibliyoterapi ve pozitif psikoloji gibi başlıklar ele alınacak.

Program, alanında uzman akademisyenler tarafından verilecek 32 farklı konu başlığından oluşan kapsamlı bir seminer dizisi şeklinde planlandı.

PDR, psikoloji ve ilahiyat disiplinlerinde lisansüstü öğrenim gören öğrencilere yönelik hazırlanan atölye, 27 Mart-16 Mayıs arasında 8 hafta sürecek. Dersler her hafta cuma ve cumartesi günleri yüz yüze gerçekleştirilecek.

Eğitim desteği verilecek

Atölye süresince her dört haftalık dönemde devam zorunluluğunu yerine getiren katılımcılara 5 bin lira, toplam 10 bin lira eğitim desteği sağlanacak. Program sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Başvurularda PDR, Psikoloji, Din Psikolojisi, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik, Din Sosyolojisi gibi alanlarda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak öncelikli kriterler arasında yer alırken, yabancı dil puanı kabul sürecinde tercih sebebi olacak.

Sınırlı kontenjana sahip atölye için başvurular 2 Mart'a kadar alınacak, program ise 27 Mart'ta başlayacak.

Detaylı bilgi ve başvuru sayfasına derneğin internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı

Tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı
Kraliyet ailesinde deprem: Hizmetindeyim, benimle evlen

Kraliyet ailesinde deprem üstüne deprem: Hizmetindeyim, evlen benimle
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!

Kıskanç kadın eşinin penisini kesti, mağdur koca 'az ceza' istedi!
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti