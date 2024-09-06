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Iğdır'da Şehit Polisler İçin Mevlidi Şerif Okutuldu

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8 Eylül 2015'te PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 polis memuru için Iğdır'ın Aralık ilçesinde Mevlidi-i Şerif okutuldu. Saldırıda hayatını kaybeden polislerin anısına Ulu Cami ve Hacı Yusuf Hacer Camisi'nde düzenlenen programa Iğdır Valisi, Cumhuriyet Başsavcısı, İl Emniyet Müdürü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Ercan Turan, şehitlerimizin hatırasını yaşatacaklarını vurgulayarak, terörle mücadelelerinin süreceğini ifade etti.

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde 8 Eylül 2015'te PKK'lı teröristler tarafından uzaktan kumandalı bombanın patlatılması sonucu şehit olan 13 polis memuru için Mevlidi Şerif okutuldu.

Aralık ilçesine bağlı Hasanhan köyü yakınlarında 8 Eylül 2015'te meydana gelen saldırıda Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polis memurlarını taşıyan minibüs ile koruma aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan bomba, uzaktan kumanda ile patlatıldı. Saldırıda, 13 polis memuru şehit oldu. Ülkeyi yasa boğan saldırıda şehit olan polis memurları için Ulu Cami ve Hacı Yusuf Hacer Camisi'nde Mevlidi-i Şerif okutuldu. Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nde çalışan polis memurları şehit arkadaşları için cami cemaatine gül suyu ve tatlı dağıttı.

Mevlidi-i Şerif programına Iğdır Valisi Ercan Turan, Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya, kurum amirleri, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cuma namazı çıkışı vatandaşlara gül suyu ve lokum dağıtan Vali Ercan Turan, "13 polisimiz şehit oldu bizim inancımıza göre şehitlerimiz ölümsüzdür, bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Onların aziz hatırasını yaşatıyoruz. Dilucu şehitlerimiz için şehadetlerinin gerçekleştiği yerde iş insanı Fuat Kumtepe'nin katkılarıyla güzel bir şehitlik yapılıyor. Yakında açılışını yapacağız. Biz Çanakkale'yi, kurtuluş savaşını nasıl unutmuyorsak Dilucu şehitlerimizi de unutmayacağız unutturmayacağız. Suç örgütleriyle, terör örgütleriyle mücadelemiz sürecektir. Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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