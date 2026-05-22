Dilovası Davasında 3 Sanık Hakkında Tahliye, 5 Sanık Hakkında İse Tutukluluğun Devamına Karar Verildi

Kocaeli Dilovası'nda 3'ü 18 yaşından küçük 7 işçinin hayatını kaybettiği parfüm dolum imalathanesi yangınıyla ilgili davada mahkeme, 3 sanığın tahliyesine, 5 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 21 Temmuz'a ertelendi.

(KOCAELİ) Kocaeli Dilovası'nda 3'ü 18 yaşından küçük 7 işçinin yaşamını yitirdiği parfüm dolum imalathanesi yangınıyla ilgili davanın görülmesine Kandıra Cezaevi Duruşma Salonu'nda devam edildi. Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi, ikinci duruşmanın ikinci oturumu sonunda 3 sanığın tahliyesine, 5 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Dilovası'nda 8 Kasım 2025'te yaşanan ve 3'ü 18 yaşından küçük 7 işçinin can verdiği Ravive Kozmetik fabrikası yangınıyla ilgili 16 sanıklı davanın 2'inci duruşması tamamlandı. Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan ve 15.00 civarında başlayan duruşmada ilk oturumda tutuklama kararı verilen firari sanık Abdurrahman Bayat dinlendi.

Diğer sanıkların da savunma yaptığı duruşmada yargılama geç saatlerde sona erdi. Ara kararını açıklayan mahkeme tutuklu sanıklardan Aleyna Oransal'ın hamileliği dolayısıyla ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı ile, sosyal güvenlik uzmanı Ümit Çelik ile Güven Demirbaş'ın da yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrolle tahliyelerine karar verdi. 5 sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verilen duruşma 21 Temmuz'a ertelendi.

