Tek katlı müstakil evde yangın

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 729. Sokak'taki tek katlı müstakil evde çıktı. Evi saran alevleri fark eden S.İ. ile oğlu E.İ., dışarı çıkarak durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, tazyikli suyla müdahale ettiği yangını söndürdü. Yangın nedeniyle tek katlı ev, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı