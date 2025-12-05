Kocaeli'de 70 yaşındaki yürüme engelli, prefabrikte çıkan yangında öldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde prefabrikte çıkan yangında, 70 yaşındaki yürüme engelli kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 440/3 Sokak'taki prefabrikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yaralı halde yapıdan çıkarılarak ambulansla Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yürüme engelli Asım Bal (70), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.