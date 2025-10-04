Haberler

Kimya fabrikasında bir garip olay! 2 işçi öldü, valilik 'patlama' iddiasını yalanladı

Kimya fabrikasında bir garip olay! 2 işçi öldü, valilik 'patlama' iddiasını yalanladı
Güncelleme:
Kocaeli Dilovası'nda bir kimya fabrikasında patlama meydana geldiği öne sürüldü. 2 işçinin hayatını kaybettiği fabrikadaki olaya ilişkin açıklama yapan Vali İlhami Aktaş; bir patlama ve yangın olmadığını, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) meydana gelen iş kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

GEBKİM'de bir fabrikada çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 işçi, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

"PATLAMA YAŞANMADI"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi. Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.

Olgun Kızıltepe
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

hep sigara şakalaşma falan yüzünden oluyor bu olaylar askeri tesislerde sigara yasaklanmalı

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

haber başlığı şifreli bilmece gibi olmuş doğrudan kocaeli dilovası demek çokmu zordu?

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
