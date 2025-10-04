Kimya fabrikasında bir garip olay! 2 işçi öldü, valilik 'patlama' iddiasını yalanladı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) meydana gelen iş kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

GEBKİM'de bir fabrikada çalışan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 işçi, bakım çalışması yaparken iş kazası geçirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, 2 işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

"PATLAMA YAŞANMADI"

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, fabrikada bir patlama ve yangın olmadığını belirterek, bakım çalışması esnasında iş kazası meydana geldiğini söyledi. Aktaş, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralının olmadığını kaydetti.