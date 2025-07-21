Dillon Şelalesi'nde Feci Olay: Bir Ölü, İki Kayıp

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ABD'nin Oregon eyaletinde bir grup arkadaş Dillon Şelalesi'ne kapıldı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi kayboldu. Kurtarma ekipleri, kayıp kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ABD'nin Oregon eyaletindeki Dillon Şelalesi'ne kapılan bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi kayboldu.

Oregon eyaletinde 6 kişilik bir arkadaş grubu şelaleye kapıldı.

Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şelaleye kapılan 3 kişiyi kurtardı.

Bir kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, kayıp iki kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Grubun şelaleye nasıl sürüklendiği ve kimlik bilgileri henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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