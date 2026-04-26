Haberler

Dilekçeleri kabul edildi, Doğubayazıt'tan Iğdır'a tiyatro oyunu izlemeye gittiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tiyatro talebi karşılık buldu.

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tiyatro talebi karşılık buldu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne gönderilen oyun izleme talepleri olumlu karşılanan öğrenciler, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Yalancının Mumu' oyunun izledi, oyuncularla söyleşi yaptı.

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu öğrencileri, profesyonel bir tiyatro oyunu izlemek için Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne dilekçe yazdı. Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri başta olmak üzere Kızılay Öğrenci Kulübü üyeleri ve farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin talepleri olumlu bulundu ve Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Yalancının Mumu' oyunun öğrencilerle buluşturulmasına karar verildi. Doğubayazıt'ta uygun salon olmadığı için Iğdır'da sahnelenen oyun için ilçedeki öğrenciler otobüslerle taşındı. Iğdır Kültür Merkezi salonunda oyunu izleyen öğrenciler, Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçılarıyla okullarında düzenlenen sohbette buluştu.

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu salonundaki 'Doğuda Tiyatro Yapmak' konulu söyleşide öğrenciler merak ettiklerini sordu. Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Mustafa Bilirdönmez'in yaptığı söyleşide tiyatronun bölgedeki gelişimi, karşılaşılan zorluklar ve sanatın toplum üzerindeki etkileri ele alındı. Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları, sahne deneyimlerini ve bölge insanının tiyatroya olan ilgisini katılımcılarla paylaşarak, tiyatronun kültürel hayatın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çetin Bayrak, etkinliklerin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti. Bayrak, "Özellikle Çocuk Gelişimi Programında öğrenim gören öğrencilerimiz için bu söyleşimiz aynı zamanda güzel bir ders saati de oldu. Öğrencilerimiz mezuniyetlerinden sonra atılacakları iş yaşantılarında sahne kültürüyle de ilişki içerisinde olacaklar. Çocuklarımıza özgüveni, yaratıcı düşünmeyi ve kendini ifade etmede kazanacakları cesaret duygusunu sahne kültürüyle kompoze ederek öğretecekler. Bu bağlamda öğrencilerimizi işin erbabı profesyonellerle buluşturmaya çalışıyoruz. Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun kıymetli sanatçıları da bugün öğrencilerimizle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti

Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı

İşte o saldırgan! Katliama ramak kala böyle yakalandı
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var

Görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu

Onlarca seyirci ringe girip boksörleri öldüresiye dövdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! Vatandaşlar sarsıntıya uyandı
Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest

Görülmemiş jest! Dev derbiye gidecek herkese dağıtacaklar

Parkta yere atılan çekirdek kabuklarını gören Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya çileden çıktı

Parkta gördükleri belediye başkanını çileden çıkardı
Avcılar'da köpeğe acımasızca işkence eden şahıs kıskıvrak yakalandı

Vicdanları sızlatan görüntüler: Yaptığının hesabını verecek!

Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de korkutan deprem! Vatandaşlar sarsıntıya uyandı
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor

Polislere müjdeler art arda geldi! Yılların sorunları çözülüyor
Apartman girişinde pes dedirten görüntü: Süpürge sapıyla kendini tatmin etti

Bunu da gördük! Süpürge sapıyla kendini tatmin eden sapık