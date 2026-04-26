Dilekçeleri kabul edildi, Doğubayazıt'tan Iğdır'a tiyatro oyunu izlemeye gittiler

AĞRI İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin tiyatro talebi karşılık buldu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne gönderilen oyun izleme talepleri olumlu karşılanan öğrenciler, Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Yalancının Mumu' oyunun izledi, oyuncularla söyleşi yaptı.

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu öğrencileri, profesyonel bir tiyatro oyunu izlemek için Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne dilekçe yazdı. Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri başta olmak üzere Kızılay Öğrenci Kulübü üyeleri ve farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilerin talepleri olumlu bulundu ve Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Yalancının Mumu' oyunun öğrencilerle buluşturulmasına karar verildi. Doğubayazıt'ta uygun salon olmadığı için Iğdır'da sahnelenen oyun için ilçedeki öğrenciler otobüslerle taşındı. Iğdır Kültür Merkezi salonunda oyunu izleyen öğrenciler, Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçılarıyla okullarında düzenlenen sohbette buluştu.

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu salonundaki 'Doğuda Tiyatro Yapmak' konulu söyleşide öğrenciler merak ettiklerini sordu. Moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Mustafa Bilirdönmez'in yaptığı söyleşide tiyatronun bölgedeki gelişimi, karşılaşılan zorluklar ve sanatın toplum üzerindeki etkileri ele alındı. Erzurum Devlet Tiyatrosu sanatçıları, sahne deneyimlerini ve bölge insanının tiyatroya olan ilgisini katılımcılarla paylaşarak, tiyatronun kültürel hayatın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Çetin Bayrak, etkinliklerin öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti. Bayrak, "Özellikle Çocuk Gelişimi Programında öğrenim gören öğrencilerimiz için bu söyleşimiz aynı zamanda güzel bir ders saati de oldu. Öğrencilerimiz mezuniyetlerinden sonra atılacakları iş yaşantılarında sahne kültürüyle de ilişki içerisinde olacaklar. Çocuklarımıza özgüveni, yaratıcı düşünmeyi ve kendini ifade etmede kazanacakları cesaret duygusunu sahne kültürüyle kompoze ederek öğretecekler. Bu bağlamda öğrencilerimizi işin erbabı profesyonellerle buluşturmaya çalışıyoruz. Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun kıymetli sanatçıları da bugün öğrencilerimizle bir araya gelerek keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiler. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı