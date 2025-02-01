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Dilek Türker'in 80. Yaşı 'Cyrano Rock' ile Kutlandı

Dilek Türker'in 80. Yaşı 'Cyrano Rock' ile Kutlandı
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Fransız edebiyatının önemli eserlerinden 'Cyrano de Bergerac' uyarlaması 'Cyrano Rock' oyunu, Dilek Türker'in 80. yaşı vesilesiyle Şişli Tiyatrosu'nda sahnelendi. Türker, sanata dair duygu ve düşüncelerini paylaşarak genç sanatçılara önemli tavsiyelerde bulundu.

Fransız şair ve oyun yazarı Edmond Rostand'ın ünlü eseri "Cyrano de Bergerac"dan esinlenerek Tiyatro Keyfi tarafından sahneye uyarlanan "Cyrano Rock" oyunu, Şişli Tiyatrosu'nda sahnelendi.

Yılın en iyi yönetmeni ve yılın en iyi ikili performansı ödüllü "Cyrano de Bergerac- Cyrano Rock" adlı eserin gösteriminde usta oyuncu Dilek Türker'in 80. yaşı kutlandı.

Türker, AA muhabirine, oyunun çok ciddi bir felsefesi olduğunu belirterek, yeniden izlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türker, "Benim şerefime oynuyorlar. Bunlar bir vefa, bir sevgi, bir saygı örneği ki bunlara çok ihtiyacımız var. Artık yeniden bu duygulara ihtiyacımız var. Vefaya, merhamete, vicdanlı olmaya ihtiyacımız var. Burada bu akşam Kemal Başar böyle bir fırsatı sundu bana." ifadelerini kullandı.

34 yıl önce Tiyatro Ayna isimli bir tiyatro topluluğu kurduğunu anımsatan Türker, 12 yıl Türkiye'yi yurt dışında tanıtımımdan dolayı 1999'da devlet sanatçısı unvanını aldığını ve halen çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

"Sanatçı seçimlerinde dikkatli olmalı"

Türker, "Türk'ün Ateşle İmtihanı" oyunu için Balıkesir'e gideceğini anlatarak, "Şimdi 80 yaşında bunları yapma gücünü kendinde bulmanın birkaç şeyi var. İnsan önce kendine yalan söylemeyecek. Onu çok güzel anlatıyor Kemal Başar'ın oyunu Cyrano Rock." dedi.

Gençlere ülkelerini, tarihlerini tanımalarını konusunda tavsiyelerde de bulunan usta sanatçı Türker, "Sanatçı, seçimlerinde dikkatli olmalı. Güzel Türkçe konuşan, güzel dünyaya bakabilen, umutlarını asla yitirmemiş, umutlarının esir olmasına asla müsaade etmeyen insanlara biraz baksınlar. Ben de bu akşam bunun için buradayım." diye konuştu.

Tiyatro Keyfi Sanat Yönetmeni Kemal Başar da Dilek Türker'in Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden birisi olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dilek Hanım ile bir şey göstermek istedik ki biz her birimiz kendimizle yarışıyoruz. Ben de çok çok genç değilim elbette. Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinin en öndekilerinden birisi Dilek Türker'le bu gece küçük bir bölümde de olsa sahnede birlikte olmak bana gurur veriyor. Sonraki kuşak, pek çok genç var sahnede bizimle birlikte olan. Onlar da bizi örnek alacaklar."

"Cyrano Rock" oyunu hakkında

Oyunda Kemal Başar'ın yanı sıra Zelal Barlas, Savaş Alp Başar ve Zeynep Yaylıcıoğlu rol alıyor.

"Cyrano de Bergerac - Cyrano Rock", 26 Şubat'ta Şişli Tiyatrosu, 6 Şubat'ta Edirne Uzunköprü Atatürk Kültür Merkezi, 15 Mart'ta Kozzy Kültür Merkezi'nde, 17 Mart'ta ise Kocaeli Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Oyunun program ve biletlerine Biletinial, Bubilet ve Biletix'ten ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon - Güncel
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