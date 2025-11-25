Dilek İmamoğlu'ndan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Güçlü Mesaj

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında bir mesaj paylaştı. İmamoğlu mesajında "Tüm bu mücadelenin en güçlü tarafı ise kadın dayanışmasıdır! Bir kadın yalnız bırakılmadığında, yanında duran bir toplum gördüğünde şiddetin karşısına çok daha güçlü bir set örülür." dedi.

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün toplumsal bir yüzleşme ve ortak bir sorumluluk çağrısı olduğunu ifade etti.

Dilek Kaya İmamoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Şiddet, hiçbir gerekçeyle mazur görülemeyecek, asla normalleştirilemeyecek bir insan hakkı ihlalidir. Ancak, ne yazık ki her gün kadınlar hayattan koparılmaya, şiddete uğramaya devam ediyor. Cezasızlığın, iyi hal indirimlerinin, alınmayan önlemlerin, şiddeti mazur gösteren söylemlerin kadına yönelik şiddeti daha da beslediğini görüyoruz. Bu tablo karşısında susmak, görmezden gelmek ya da ertelenmiş bir adaletin arkasına sığınmak hiçbirimizin lüksü değildir.

Kadınların özgür, güçlü ve güvenli bir yaşam sürmesi tüm toplumun sorumluluğudur. Devlet kurumlarından yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarından her bir yurttaşa kadar herkes bu mücadelede aktif bir rol almak zorundadır. Sözleşmelerden, yasalardan, toplumsal vicdandan güç alan bu mücadelede en önemli adımlardan biri de İstanbul Sözleşmesi'dir. Biz kadınlar, yaşam hakkının teminatı olan bu sözleşmeden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz.

Kadınların güçlenmesi; eğitimde eşitlikten ekonomik bağımsızlığa, karar alma süreçlerinde yer almaktan güçlü sosyal destek mekanizmalarına kadar pek çok başlıkta hayat bulur. Tüm bu mücadelenin en güçlü tarafı ise kadın dayanışmasıdır! Bir kadın yalnız bırakılmadığında, yanında duran bir toplum gördüğünde şiddetin karşısına çok daha güçlü bir set örülür.

25 Kasım; daha eşit, daha adil ve daha güvenli bir yaşam için hep birlikte attığımız kararlı bir adımdır. Biz kadınların güçlendiği bir toplumun, geleceğe daha umutla bakacağını çok iyi biliyoruz. ve o geleceği hep birlikte kuracağız!"