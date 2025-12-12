Dilek Kaya İmamoğlu:  Ekrem İmamoğlu ve Çalışma Arkadaşlarına Yaşatılan Bu Haksızlık ve Hukuksuzluk Bir Zulümdür

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İBB davasının 12 yıl sürmesinin planlandığını belirterek tepki gösterdi.

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk ayaklar altına alınıyor. Adalet işlemiyor. Eşitlik, demokrasi, insan hakları artık sadece birer kelime! İlk duruşma 19 Mart'tan ancak 1 yıl sonraya veriliyor, davanın 12 yıl sürmesinin planlandığı söyleniyor. Onlarca insan tutsak edilerek, adeta bir düşman hukukuyla, peşinen cezalandırılıyor. Göz göre göre masumiyet karinesi çiğneniyor. İnsanların ayları, yılları, hayatı telafisi olmayacak şekilde çalınıyor.

15.5 milyon vatandaşımızın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarına yaşatılan bu haksızlık ve hukuksuzluk bir zulümdür. Tutuklulara, ailelerine, milletimize yaşatılan bir zulümdür. Toplumun vicdanında geri dönülmez yaralar açılıyor. Bir an önce bu yanlıştan vazgeçilmelidir. Adalet işletilsin, derhal tutuksuz yargılama yapılsın. Ülkemiz artık hak ettiği demokratik ve adil yarınlarına bir an önce kavuşmalıdır!"