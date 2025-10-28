Dilek İmamoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram için kutlama mesajı paylaştı.

Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet bir ruhtur, milyonların ortak vicdanıdır. Türkiye Cumhuriyeti 102 yıl sonra bugün de dimdik ayaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir gururla kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.