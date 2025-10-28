Haberler

Dilek İmamoğlu'ndan Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Güncelleme:
CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, Cumhuriyet Bayramı için yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılını kutladı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahramanları anarak duygularını dile getirdi.

(İSTANBUL) - CHP'nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayram için kutlama mesajı paylaştı.

Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet bir ruhtur, milyonların ortak vicdanıdır. Türkiye Cumhuriyeti 102 yıl sonra bugün de dimdik ayaktadır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir gururla kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
