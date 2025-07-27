Dilan Çıtak, Polisi Yaralamaya Çalıştı

TÜRKÜCÜ İbrahim Tatlıses'in kızı şarkıcı Dilan Çıtak, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kendisine 'Dur' ihtarında bulunan polisin üzerine aracını sürdü. Polis Çıtak'ı havaya iki el ateş ederek durdurdu. Çıtak gözaltına alınırken, o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, 34 COU 280 plakalı kamyonetiyle emniyet şeridinde giderken polis tarafından durduruldu. Polis Çıtak'a ehliyet ve ruhsat sordu. Bu sırada Çıtak, aracını hareket ettirdi. Polis ekipleri Çıtak'a 'Dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan Dilan Çıtak, aracını polisin üzerine sürdü. Polis ekipleri, havaya iki el uyarı ateşi açınca Dilan Çıtak aracını yol ortasında durdurdu.

Olay yerine çok sayıda takviye polis ekibi sevk edilirken, kısa süre sonra aracından inen Çıtak, bu sırada yakında park halindeki tanımadığı bir kişiye ait otomobile bindi. Bir süre sonra bu araçtan da inen Dilan Çıtak, tekrar kendi aracına binerek kapıları kilitledi. Polis, silahını Çıtak'ın aracına doğrultarak inmesi için uyardı. Bir süre sonra kapıyı açan Çıtak, polisler tarafından gözaltına alındı.

Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.