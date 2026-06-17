İzmir açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-101) tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye bot yönlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik botta 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.