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Dikili Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Dikili Açıklarında 31 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bulunan 31 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 11'i çocuk 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
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