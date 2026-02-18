Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında, Dijital Oyun Ekosistemine Yönelik Hazırlanan Taslak Görüşüldü

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, oyun içerik üreticileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek dijital oyunlara ilişkin hazırlanan düzenleme taslağını değerlendirdiklerini bildirdi.

Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Oyun içerik üreticileri ve sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, dijital oyun ekosistemine yönelik hazırladığımız düzenleme taslağını ele aldık. 5651 sayılı Kanun kapsamında Dijital oyunlara ilişkin net tanımların yapılması, oyun sağlayıcı ve dağıtıcıların sorumluluklarının açık biçimde belirlenmesi, yaş kriterlerine göre derecelendirme yapılması, ebeveyn kontrol mekanizmalarının etkin hale getirilmesi öncelikli başlıklarımız arasında yer alıyor."

Yurt dışı kaynaklı büyük platformlar için; Temsilci bulundurma zorunluluğu, ebeveyn kontrol araçları sunma ve uyumsuzluk hallerinde uygulanacak yaptırımlar bu çerçevenin önemli unsurları. Bu süreci istişare içinde, ortak aklı esas alan dengeli bir yaklaşımla yürütmek istiyoruz. Çocuklarımızı koruyan ve kullanıcı haklarını güvence altına alan şeffaf, denetlenebilir ve hukuki muhatabı net bir dijital oyun piyasası oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA