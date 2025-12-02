Haberler

AA Akademi'nin "Dijital Habercilik Eğitimi" başladı

AA Akademi'nin 'Dijital Habercilik Eğitimi' başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AA Akademi'nin düzenlediği Dijital Habercilik Eğitimi, gazeteci ve yeni medya çalışanlarına yönelik olarak başladı. İlk oturumda Doç. Dr. Mehmet Karanfiloğlu, dijital okuryazarlık ve medya algoritmalarının haberciliğe etkilerini anlattı.

AA Akademi koordinasyonunda gazeteci ve yeni medya çalışanlarına verilen "Dijital Habercilik Eğitimi", "Habercinin Dijital Okuryazarlığı Dersi" ile başladı.

AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen Dijital Habercilik Eğitimi'nin ilk oturumunda, İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karanfiloğlu sunum yaptı.

Karanfiloğlu, "Algoritmalar, Benlik-Kimlik-Anlam Rejimleri ve Bilgi İktidarı","Algoritmalar: Görünmez Editörlük","Habercilikte Anlam Kurgusu" ile "Habercinin Sorumluluğu" konu başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

İnsanların bilgiye erişimde yıllar boyunca geleneksel iletişim araçlarını kullanırken, bu dönemde sosyal medyanın etkisinin arttığını vurgulayan Karanfiloğlu, sosyal medya kullanımında algoritmaların, kişilerin ilgi alanları ve beğenilerine göre sunulduğunu, dijital algoritmaların benlik ve kimlik üzerinde etki oluşturduğunu söyledi.

Karanfiloğlu, bu durumun ifade edilen görüşlerde manipülasyon riskini de beraberinde getirdiğini belirtti.

Eğitim programı

Dijital Habercilik Eğitimi programı, medya profesyonellerine dijital haberciliğin temel ilkelerini kazandırmayı amaçlıyor.

Katılımcılar, eğitimlerde dijital okuryazarlık, haber değeri, dijital haberlerde stratejik planlama, platformlara özel içerik üretimi, dijital haber kurgusu, veri görselleştirme ve habercilikte yapay zeka kullanımı konularında kapsamlı bilgi edinebilecek.

Eğitim, aralık ve ocak ayı boyunca yapılacak farklı oturumlarla devam edecek.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
Putin: Ukrayna gemilerine yönelik saldırıları artıracağız, Avrupa savaşmak istiyorsa biz hazırız

"Saldırıları artıracağız, savaşmak istiyorsanız hazırız"
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Bulgaristan alev alev! On binlerce kişi sokaklara döküldü

Türkiye'nin yanı başı alev alev! On binler sokaklara döküldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı

500 bin liraya getirdiği gelini kaçtı, baba kendini astı
Balıkçı ağına takıldı, gören şok oldu! Gemiden atlayıp kaçmış

Balıkçı ağına takıldı, gören şok oldu! Gemiden atlayıp kaçmış
Chobani Stadyumu, pazar günü bir derbiye daha ev sahipliği yapacak

Kulüp açıkladı! Pazar günü Kadıköy'de bir derbi daha oynanacak
Daha 17 yaşında! Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar

Hastaneye zor yetiştirdiler, öğrendikleri gerçekle yıkıldılar
Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Ödenen maaşlar geri istenecek

Yüzlerce kişinin emekliliği iptal edildi! Maaşlar geri istenecek
Ziraat Türkiye Kupası'nda günün ilk sürprizi gerçekleşti

Türkiye Kupası'nda sürpriz! Süper Lig ekibi uzatmalarda elendi
Maç bitti gerilim hala bitmedi: Galatasaray'dan ''Skandal'' sözleriyle paylaşım

Maç bitti gerilim hala bitmedi: ''Skandal'' sözleriyle flaş paylaşım
Mesut Özil, ''Telefonundaki en ünlü kim?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan

''Telefonundaki en ünlü?'' sorusunu düşünmeden yanıtladı: Gerisi yalan
Nefes kesen görüntü: Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz

Evli adamla yakalanan kadının yaptıkları inanılmaz
Son dakika golünde sevinçten çıldıran Sadettin Saran 'Okan' diye bağırdı iddiası

Sevinçten çıldırdığı anda söylediği şey ortalığı karıştırdı
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı

Kabul edilirse toplu para işçinin cebine girecek
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.