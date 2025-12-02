AA Akademi'nin "Dijital Habercilik Eğitimi" başladı
AA Akademi'nin düzenlediği Dijital Habercilik Eğitimi, gazeteci ve yeni medya çalışanlarına yönelik olarak başladı. İlk oturumda Doç. Dr. Mehmet Karanfiloğlu, dijital okuryazarlık ve medya algoritmalarının haberciliğe etkilerini anlattı.
AA Akademi koordinasyonunda gazeteci ve yeni medya çalışanlarına verilen "Dijital Habercilik Eğitimi", "Habercinin Dijital Okuryazarlığı Dersi" ile başladı.
AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen Dijital Habercilik Eğitimi'nin ilk oturumunda, İbn Haldun Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karanfiloğlu sunum yaptı.
Karanfiloğlu, "Algoritmalar, Benlik-Kimlik-Anlam Rejimleri ve Bilgi İktidarı","Algoritmalar: Görünmez Editörlük","Habercilikte Anlam Kurgusu" ile "Habercinin Sorumluluğu" konu başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.
İnsanların bilgiye erişimde yıllar boyunca geleneksel iletişim araçlarını kullanırken, bu dönemde sosyal medyanın etkisinin arttığını vurgulayan Karanfiloğlu, sosyal medya kullanımında algoritmaların, kişilerin ilgi alanları ve beğenilerine göre sunulduğunu, dijital algoritmaların benlik ve kimlik üzerinde etki oluşturduğunu söyledi.
Karanfiloğlu, bu durumun ifade edilen görüşlerde manipülasyon riskini de beraberinde getirdiğini belirtti.
Eğitim programı
Dijital Habercilik Eğitimi programı, medya profesyonellerine dijital haberciliğin temel ilkelerini kazandırmayı amaçlıyor.
Katılımcılar, eğitimlerde dijital okuryazarlık, haber değeri, dijital haberlerde stratejik planlama, platformlara özel içerik üretimi, dijital haber kurgusu, veri görselleştirme ve habercilikte yapay zeka kullanımı konularında kapsamlı bilgi edinebilecek.
Eğitim, aralık ve ocak ayı boyunca yapılacak farklı oturumlarla devam edecek.